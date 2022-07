Torna a crescere la tensione in Libia | un pericolo per l' Italia

(Di martedì 5 luglio 2022) La situazione stando a farsi sempre più tesa in. Negli scorsi giorni, vigorose proteste hanno attraversato il Paese, mentre dei manifestanti hanno preso d’assalto la sede della Camera dei rappresentanti a Tobruk. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello, invitando alla calma. Dall’altra parte, il presidente del parlamento, Aguila Saleh, ha incolpato di quanto avvenuto a Tobruk i sostenitori del regime di Muammar Gheddafi. In tutto questo, le trattative per organizzare le elezioni si sono recentemente arenate, mentre sul Paese incombe la lotta di potere tra due premier rivali, Abdul Hamid Dbeibeh e Fathi Bashagha. Ricordiamo, tra l’altro, che già un mese fa erano esplosi degli scontri tra milizie nell’area di Tripoli. Ma la crisi non nasce soltanto dalle ben note divisioni interne. Anche il ...

Pubblicità

MarioItaliano18 : @Hoara95 lo mandano avanti se torna vincente stai la che ti facciamo crescere ancora ma se torni senza una ceppa giochiamo ai birilli con te - cipollaus : Piegati, spezzati e torna a crescere e a splendere - LorenzoManfro : @rscanderlecht Hai l'occasione di crescere in una squadra di blasone. Fallo Seba e torna da vero uomo alla #Beneamata - ng_gain_or_not : @_schiaffino__ ahahah ma dalle prove della scorsa stagione non è che avesse fatto vedere numeri....anzi! comunque u… - epeedizioni : Franchising: il fatturato torna a crescere -

Borsa Italiana

... un nerd, incapace di prendersi le proprie responsabilità , restio ae interessato solo al ... Articoli più letti Paola Turci e la felicità che(al fianco di Francesca Pascale) di Sara ...Le imprese del settore dei servizi in Russia hanno registrato un ritorno alla crescita nel mese di giugno , secondo gli ultimi dati Purchasing Managers' Index (PMI), indagine su un campione di aziende ... Russia, attività settore servizi torna a crescere su ripresa domanda interna Per il general manager di Uber Italia Lorenzo Pireddu «la quota molto bassa di taxi ed Ncc è uno dei fattori di arretratezza della mobilità urbana in Italia: lascia insoddisfatta una quota strutturale ...Marta, 38 anni, era ossessionata dal suo ex, che la controllava e strumentalizzava i loro figli. Poi ha deciso di chiedere aiuto e ha ripreso in mano la sua vita, anche grazie al lavoro ...