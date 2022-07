Torino, Bayeye: «Sono felicissimo di essere qui» (Di martedì 5 luglio 2022) Le prime parole di Bayeye, neo acquisto del Torino: «Non non vedo l’ora di scendere in campo e di mettermi a disposizione del mister» Brian Bayeye ha parlato sui canali ufficiali del Torino dopo il suo arrivo nella giornata di ieri. Di seguito le sue prime parole in granata. «Sono felicissimo di essere qui, non non vedo l’ora di scendere in campo e di mettermi a disposizione del mister e della società. Ho iniziato a giocare a calcio a 10 anni, poi mi Sono trasferito in serie B francese e infine al Catanzaro: in Calabria ho fatto tre anni, eravamo una squadra forte con un tecnico preparato e ho fatto molto bene. La mia dote principale è la corsa unita alla tecnica, mi piace fare avanti e indietro sulla fascia. Il gioco di Juric? É bello perché ci ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Le prime parole di, neo acquisto del: «Non non vedo l’ora di scendere in campo e di mettermi a disposizione del mister» Brianha parlato sui canali ufficiali deldopo il suo arrivo nella giornata di ieri. Di seguito le sue prime parole in granata. «diqui, non non vedo l’ora di scendere in campo e di mettermi a disposizione del mister e della società. Ho iniziato a giocare a calcio a 10 anni, poi mitrasferito in serie B francese e infine al Catanzaro: in Calabria ho fatto tre anni, eravamo una squadra forte con un tecnico preparato e ho fatto molto bene. La mia dote principale è la corsa unita alla tecnica, mi piace fare avanti e indietro sulla fascia. Il gioco di Juric? É bello perché ci ...

Pubblicità

Toro_News : ???| LE VOCI Le prime parole di #Bayeye da giocatore del #Torino - teoocchiuto : #Bayeye è un giocatore del Torino: circa un milione di euro al #Catanzaro. Ottimo colpo in uscita per i giallorossi… - TuttocampoCala1 : #Catanzaro, ufficiale: ceduto #Bayeye al #Torino - Filo2385Filippo : RT @Shootout_ita: Il #Torino ha acquistato dal #Catanzaro Brian #Bayeye, l'esterno classe 2000 ha realizzato 7 assist in 30 presenze la sco… - Shootout_ita : Il #Torino ha acquistato dal #Catanzaro Brian #Bayeye, l'esterno classe 2000 ha realizzato 7 assist in 30 presenze… -