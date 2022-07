Sparatoria durante la parata del 4 luglio in Illinois, 7 morti e 47 feriti: arrestato il killer (Di martedì 5 luglio 2022) Prima di finire in manette, il 22enne Robert Crimo si era dato alla fuga armato. durante la manifestazione, ha sparato sulla folla da un tetto con un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 luglio 2022) Prima di finire in manette, il 22enne Robert Crimo si era dato alla fuga armato.la manifestazione, ha sparato sulla folla da un tetto con un ...

alessioviola : ++Usa, parata per il 4 luglio irrompe durante una tradizionale sparatoria++ - TgLa7 : Al momento sono almeno nove le vittime nella sparatoria avvenuta a #HighlandPark, a nord di #Chicago, durante una p… - TgLa7 : #Sparatoria negli #StatiUniti, ad #HighlandPark, in #Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime inf… - Bear_MG83 : RT @alessioviola: ++Usa, parata per il 4 luglio irrompe durante una tradizionale sparatoria++ - FabSciarratta : RT @alessioviola: ++Usa, parata per il 4 luglio irrompe durante una tradizionale sparatoria++ -