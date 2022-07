Sparatoria Chicago | 6 morti e 31 feriti | sangue sulla parata del 4 luglio Arrestato il killer | è un 22enne

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sparatoria a Chicago alla parata del 4 luglio, almeno un morto seconddo i media locali. Ci sarebbero diversi feriti… - TgLa7 : Al momento sono almeno nove le vittime nella sparatoria avvenuta a #HighlandPark, a nord di #Chicago, durante una p… - Agenzia_Ansa : Dopo una caccia all'uomo durata 8 ore, la polizia ha arrestato il 22enne sospettato di aver aperto il fuoco su una… - kiara86769608 : RT @fanpage: #Chicago, Robert Crimo è il rapper arrestato per la sparatoria, sui suoi social foto ai raduni di #Trump - fanpage : #Chicago, Robert Crimo è il rapper arrestato per la sparatoria, sui suoi social foto ai raduni di #Trump -

Il papà si era candidato a sindaco La, morti e feriti La parata ad Highland Park era cominciata da poco, circa dieci minuti, quando il killer ha aperto il fuoco sulle migliaia di ...Unaè avvenuta a una parata del 4 luglio negli Stati Uniti in un sobborgo a nord di, Highland Park, e la polizia sta intervenendo. Le autorità non hanno riferito ufficialmente di ...Il giovane di 22 anni, sospettato di aver aperto il fuoco durante una parata del 4 luglio, è stato fermato dopo una caccia all’uomo durata 8 ore ...Due poliziotti sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco durante le celebrazioni per il 4 luglio mentre la folla si radunava per assistere allo spettacolo pirotecnico ...