Perché in Italia non si usano i desalinizzatori per combattere la siccità (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Chilometri di coste lungo lo Stivale e la siccità che avanza: tra cambiamento climatico e coltivazioni 'bruciate', in Italia la tecnica della desalinizzazione per rendere potabile l'acqua del mare avrebbe "enormi potenzialità di sviluppo" ma è frenata dai 'lacci e lacciuoli' normativi che rendono sempre più difficile la costruzione di nuovi impianti. Questa in sintesi l'analisi dell'economista Alessandro Marangoni, intervistato dall'AGI, e autore del paper "la desalinizzazione, una risposta alla crisi idrica" elaborato dalla società Italiana Althesys (di cui è ceo) e dalla spagnola Acciona. "Questa tecnologia - spiega - ha avuto un forte sviluppo negli anni che ha permesso di ridurne molto i costi e non avere impatti ambientali significativi. Oggi la desalinizzazione ha una grande diffusione in Paesi che storicamente hanno ...

