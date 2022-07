Pedullà: Deulofeu prima scelta del Napoli, l’Udinese fissa il prezzo, Gaetano potrebbe entrare nell’operazione (Di martedì 5 luglio 2022) Alfredo Pedullà, ha riportato le ultimissime di calciomercato sul possibile arrivo di Gerard Deulofeu alla corte di Spalletti a Napoli. Deulofeu-Napoli. Lo spagnolo dell’Udinese Gerard Deulofeu è uno dei nomi più caldi accostati al Napoli di Spalletti. Della trattativa ai microfoni di SportItalia ne ha parlato l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà: “Gerard Deulofeu è una prima scelta di Spalletti per il Napoli. E Gaetano è una contropartita che sarebbe molto gradita all’Udinese, ovviamente con un congruo conguaglio (la valutazione che il club friulano dà all’esterno spagnolo è di circa 20 milioni)”. Pedullà ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 luglio 2022) Alfredo, ha riportato le ultimissime di calciomercato sul possibile arrivo di Gerardalla corte di Spalletti a. Lo spagnolo delGerardè uno dei nomi più caldi accostati aldi Spalletti. Della trattativa ai microfoni di SportItalia ne ha parlato l’esperto di calciomercato, Alfredo: “Gerardè unadi Spalletti per il. Eè una contropartita che sarebbe molto gradita al, ovviamente con un congruo conguaglio (la valutazione che il club friulano dà all’esterno spagnolo è di circa 20 milioni)”....

