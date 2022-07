Milan | Impallomeni | “Rimpiazzare Kessie la priorità Su Renato Sanches…”

Pubblicità

PianetaMilan : @acmilan, #Impallomeni: “Rimpiazzare #Kessie la priorità. Su #RenatoSanches…” #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanWorldForum : Impallomeni sugli obiettivi di mercato del Milan Le dichiarazioni -) - CalcioOggi : TMW RADIO - Impallomeni: 'Zaniolo 50 mln? Prezzo congruo. Milan, mi piace la filosofia di mercato' - TUTTO mercato… - sportli26181512 : TMW RADIO - Impallomeni: 'Mercato Milan? La priorità è sostituire Kessie': A TMW Radio, è intervenuto il giornalist… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: TMW RADIO - Impallomeni: 'Mercato Milan? La priorità è sostituire Kessie' -

Eppure Leao sarebbe fondamentale per ildel futuro. Dicenel corso di un intervento a Tmw Radio:su Dybala: "Pioli sa instaurare un rapporto unico con i giocatori". Le parole del giornalista ed ex calciatore Stefanoha parlato così del futuro di Paulo Dybala ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell'ex calciatore e giornalista: "Bisogna capire cosa ha in testa Dybala. Il discorso economico è clamoroso. ...A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Le piacciono i nomi che ...A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Una squadra che vedrebbe bene per Dybala "La Roma.