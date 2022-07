Juventus, come giocherebbe con Zaniolo: la probabile formazione (Di martedì 5 luglio 2022) Non solo Paul Pogba e Angel Di Maria, per i quali manca ormai soltanto l'ufficialità. La Juventus, in questi giorni, potrebbe chiudere anche... Leggi su today (Di martedì 5 luglio 2022) Non solo Paul Pogba e Angel Di Maria, per i quali manca ormai soltanto l'ufficialità. La, in questi giorni, potrebbe chiudere anche...

Pubblicità

juventusfc : Ufficiale | Benvenuto a Paolo Bianco, che entra nello staff della Juventus come collaboratore tecnico! - romeoagresti : Come anticipato da @FabrizioRomano, la #Juventus su Kenan Yildiz del Bayern fa sul serio: c’è ancora da sistemare q… - AliprandiJacopo : ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Rom… - chrispollii : RT @AliprandiJacopo: ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Roma,… - BadarJFC524 : RT @sarastired__: “Paulo tutte tranne l’Inter” “Nico ti prego resta alla Roma, non andare alla Juventus” Come andrà a finire: https://t.co… -