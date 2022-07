Incidente in montagna, due alpinisti morti sul Cervino (Di martedì 5 luglio 2022) Si è concluso questa mattina all’alba il recupero del corpo senza vita di due alpinisti probabilmente elvetici per i quali era scattato l’allarme per il mancato rientro. L’allarme è stato inviato... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 luglio 2022) Si è concluso questa mattina all’alba il recupero del corpo senza vita di dueprobabilmente elvetici per i quali era scattato l’allarme per il mancato rientro. L’allarme è stato inviato...

