Il clima? Che problema c’è: morta una specie ne evolve un’altra, no? (Di martedì 5 luglio 2022) Buone notizie per il clima. È stata identificata una popolazione di orsi bianchi che se la cava egregiamente anche in assenza di ghiaccio. Tutte quelle lamentele piagnose sul povero orso bianco che si trova spaesato in un mondo così diverso dal suo sono infondate. La natura trova sempre una soluzione. Le specie del Mediterraneo vanno incontro a mortalità massive dovute alle ondate di calore? Sì, è vero, ma in compenso sono più di mille le specie tropicali che si sono insediate in Mediterraneo, e la biodiversità si sta adattando alle nuove condizioni. Presto, magari, avremo le barriere coralline che, come testimoniano i fossili sulle Dolomiti, qualche milione di anni fa erano presenti in Mediterraneo. Tutto torna. I gretini sono serviti. Non c’è nulla di cui allarmarsi. morta una specie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Buone notizie per il. È stata identificata una popolazione di orsi bianchi che se la cava egregiamente anche in assenza di ghiaccio. Tutte quelle lamentele piagnose sul povero orso bianco che si trova spaesato in un mondo così diverso dal suo sono infondate. La natura trova sempre una soluzione. Ledel Mediterraneo vanno incontro alità massive dovute alle ondate di calore? Sì, è vero, ma in compenso sono più di mille letropicali che si sono insediate in Mediterraneo, e la biodiversità si sta adattando alle nuove condizioni. Presto, magari, avremo le barriere coralline che, come testimoniano i fossili sulle Dolomiti, qualche milione di anni fa erano presenti in Mediterraneo. Tutto torna. I gretini sono serviti. Non c’è nulla di cui allarmarsi.una...

Pubblicità

agorarai : 'Il clima cambia molto rapidamente. Nessuno scienziato che studia il clima nega più la relazione tra attività umane… - Corriere : Il clima che cambia le vette: in 10 anni perso il 30% del volume del ghiacciaio - Ettore_Rosato : Clima ed energia, un dibattito che non si può più rimandare Ne ho parlato nella mia newsletter di questa settimana… - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: Il monito del presidente Mattarella dopo la tragedia sulla Marmolada: 'E' un elemento simbolico di quello che il cambio c… - Tomtennis_ : Storie tese , tesissime tra Serdarusic e Ajdukovic che quasi faccia a faccia si scambiano complimenti in croato . Clima Caldissimo -