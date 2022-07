E adesso pure Salvini rialza la voce con Draghi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 luglio 2022) Non c’è solo il fronte del malumore verso il Governo aperto dal M5S. Mariodeve fronteggiare anche i risentimenti della Lega di Matteo. In calo di consensi, speronato dall’alleata-nemica Giorgia Meloni, il Capitano subisce la tentazione di uscire dal Governo. Speronato dalla Meloni,subisce la tentazione di uscire dal GovernoUna scelta che alcuni big del partito, come i governatori Zaia e Fedriga oltre al ministro Giancarlo Giorgetti, non condividono ma il leader almeno fino a oggi rimanee a lui si rimettono. “Non sono io a decidere se restare” dice Giorgetti, al termine del vertice in via Bellerio in cuiha riunito tutto lo stato maggiore del partito. Ebbene i toni usciti sono da battaglia. Punto primo: la leadership di ...