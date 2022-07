Draghi ad Ankara | incontrerà Erdogan per il summit intergovernativo italo - turco

(Di martedì 5 luglio 2022) - Un passaggio importante su alcuni temi in primo piano come le conseguenze della guerra in Ucraina, la crisi in Libia e la gestione dei flussi migratori. Il presidente del ConsiglioConte ...

adcon Di Maio, Guerini, Giorgetti e Cingolani . Guerra in Ucraina, crisi alimentare e migranti saranno al centro del terzo vertice intergovernativo italo - turco che si apre oggi ad ...- Un passaggio importante su alcuni temi in primo piano come le conseguenze della guerra in Ucraina, la crisi in Libia e la gestione dei flussi migratori. Il presidente del Consiglio incontrerà Conte ...L’Italia è uno dei principali partner della Turchia, si può permettere di parlare chiaro. Sul tavolo temi straordinari su cui la collaborazione bilaterale può ...Son dakika haberleri... Italya Basbakani Mario Draghi Baskan Erdogan'in daveti üzerine bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyarette Türkiye-Italya iliskileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili is birligi ...