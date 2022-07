Diabete, FreeStyle Libre 3 nuovo sensore per monitoraggio glucosio (Di martedì 5 luglio 2022) Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Abbott, azienda health-tech leader mondiale nella tecnologia di monitoraggio del glucosio con sensori, ha presentato oggi a Milano 'FreeStyle Libre 3', nuovo sensore per il monitoraggio in continuo del glucosio. Quasi invisibile grazie alle dimensioni ridottissime, inferiori a quelle di una monetina da 5 centesimi, e incredibilmente accurato - così viene descritto il dispositivo - il nuovo sensore rappresenta un ulteriore passo avanti nella rivoluzione della gestione del Diabete alla quale da anni lavora l'azienda. "Il sistema FreeStyle Libre 3 è dotato della più recente e innovativa tecnologia con sensori, progettato pensando alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Abbott, azienda health-tech leader mondiale nella tecnologia didelcon sensori, ha presentato oggi a Milano '3',per ilin continuo del. Quasi invisibile grazie alle dimensioni ridottissime, inferiori a quelle di una monetina da 5 centesimi, e incredibilmente accurato - così viene descritto il dispositivo - ilrappresenta un ulteriore passo avanti nella rivoluzione della gestione delalla quale da anni lavora l'azienda. "Il sistema3 è dotato della più recente e innovativa tecnologia con sensori, progettato pensando alle ...

