Covid oggi Calabria | 3 537 contagi e 1 morto | bollettino 5 luglio

(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.537 i nuovidainsecondo ildi, 5. Si registra inoltre un altro. 10.017 i tamponi effettuati, +1.134 guariti, il totale dei decessi nella regione è di 2.687. Il, inoltre, registra +2.402 attualmente positivi, +9 ricoveri (per un totale di 242) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 8). L'articolo proviene da Italia Sera.

... che si è svolta(5 luglio) in videoconferenza. "Credo che le attese, espresse in tanti modi ... Li portiamo nel cuore e nelle pandemie dele della guerra ci aiutano loro a capire dove sta la ......che ha ospitato la campagna vaccini anti, il primo hub vaccinale in Italia, con 100mila dosi. Spicca sul fronte delle nuove tecnologie la partnership tra Adr e gruppo Leonardo. Attiveremo... Covid, news. L'Ema approva il vaccino per 12-17 anni della Novavax. DIRETTA Numeri impressionanti: 47 ambulanze bloccate per oltre 12 ore davanti alle strutture e centrale operativa del 118 in tilt ...