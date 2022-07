Con l'arrivo di luglio torna uno degli spettacoli più attesi, la Superluna: e sarà ancora più grande e vicina. Ma non è l'unico evento da non perdere nel cielo di questo mese (Di martedì 5 luglio 2022) Anche a luglio, gli appassionati di stelle non avranno di che lamentarsi. Stelle cadenti, Superluna e congiunzioni romantiche tra i pianeti, saranno tanti gli appuntamenti imperdibili da osservare nel cielo. La “Superluna Rossa” incanta il mondo: le immagini più belle dell’eclissi X Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 luglio 2022) Anche a, gli appassionati di stelle non avranno di che lamentarsi. Stelle cadenti,e congiunzioni romantiche tra i pianeti, saranno tanti gli appuntamenti imperdibili da osservare nel. La “Rossa” incanta il mondo: le immagini più belle dell’eclissi X Leggi anche ...

Glongari : Agenda #Lukaku ???????? ?Arrivo nelle prime ore della mattinata ?Visite mediche all’Humanitas alle 10.30 ?Visite medic… - GiovaAlbanese : L'arrivo di #DiMaria (ala destra) accredita #Kostic come buona ipotesi per rinforzare contestualmente il versante m… - _Nico_Piro_ : (che nascondeva al pubblico la sua sedia a rotelle) riuscí a fermare con una stagione di progresso. Nella loro inna… - IBattani : RT @a_meluzzi: Il virus del raffreddore estivo che da bambino ci dava febbroni in spiaggia da tutti provati , ha fatto saltare regia progra… - attilascuola : RT @a_meluzzi: Il virus del raffreddore estivo che da bambino ci dava febbroni in spiaggia da tutti provati , ha fatto saltare regia progra… -