Cina | hacker vende i dati di un milione di cittadini | rubati alla polizia di Shanghai

Secondo gli esperti potrebbe essere la più grande violazione della sicurezza informatica nella storia del ...... che si identifica come 'ChinaDan', ha postato la settimana scorsa sul forum di'Breach ... ma il problema della gestione dei dati è fortemente sentito in, che ha varato misure per la loro ...Non è ancora chiaro come l'hacker si sia infiltrato nel database della polizia. Le prime indagini parlano di un accesso ottenuto tramite una società di cloud computing del gruppo Alibaba, chiamata ...L'anonimo pirata informatico, che si identifica come "ChinaDan", ha postato la settimana scorsa sul forum di hacker "Breach Forums" l'offerta di vendita dei dati per dieci bitcoin, equivalenti a circa ...