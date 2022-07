Cava de’ Tirreni | Francesco muore improvvisamente | “Non dimenticheremo il tuo sorriso”

(Di martedì 5 luglio 2022) Lutto ade’, in provincia di Salerno, dove un uomo,Cozzolino, è morto. Proprietario di un negozio di biancheria,era conosciuto in città e ben voluto da tutti. Lutto a L’uomo lascia la moglie Maria e una figlia piccola. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

