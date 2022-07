Cambiamenti climatici | non possiamo più aspettare

Leggi su formiche

(Di martedì 5 luglio 2022) Il 12 dicembre 2012 avevo presentato al Cipe, che aveva approvato, le linee guida per la strategia nazionale di adattamento ai, che prevedevano misure per la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio: – l’assunzione obbligatoria dei dati e delle previsioni sul cambio climatico nella programmazione degli usi del territorio e nella realizzazione delle infrastrutture strategiche per il Paese; – il divieto di uso dei territori vulnerabili e la rilocazione delle strutture edilizie, produttive, stradali e ferroviarie ubicate in questi territori; – la realizzazione delle attività e delle opere per la messa in sicurezza del territorio con il supporto di finanziamenti misti pubblico-privati; – la protezione delle coste e delle infrastrutture costiere; – la ricalibratura di fiumi e canali, fognature; – la realizzazione di invasi ...