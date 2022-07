Calciomercato Sampdoria, tra addii e nuovi arrivi: le trattative del momento (Di martedì 5 luglio 2022) La Sampdoria, lo scorso anno, dopo una partenza a razzo, ha rallentato fino a fermarsi, rischiando anche la retrocessione. Questo Calciomercato servirà per rinforzare una rosa ormai allo stremo, cercare di ringiovanire alcuni ruoli chiave e puntare ad una salvezza comoda, arrivando a metà classifica, senza nessun rischio. Un compito arduo, ma che la dirigenza vuole affrontare. La Sampdoria si sta già muovendo da tempo per abbassare l’età media della squadra, come l’addio di Yoshida. Ma c’è un punto fermo che rimarrà, a prescindere dall’età. Fabio Quagliarella ha rinnovato il contratto con i blucerchiati per un altro anno e rimarrà come punta e capitano. Con la maglia della Samp, Quagliarella ha segnato 105 reti in 268 presenze. Ecco le ultime dal Calciomercato della Sampdoria. I colpi del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 luglio 2022) La, lo scorso anno, dopo una partenza a razzo, ha rallentato fino a fermarsi, rischiando anche la retrocessione. Questoservirà per rinforzare una rosa ormai allo stremo, cercare di ringiovanire alcuni ruoli chiave e puntare ad una salvezza comoda, arrivando a metà classifica, senza nessun rischio. Un compito arduo, ma che la dirigenza vuole affrontare. Lasi sta già muovendo da tempo per abbassare l’età media della squadra, come l’addio di Yoshida. Ma c’è un punto fermo che rimarrà, a prescindere dall’età. Fabio Quagliarella ha rinnovato il contratto con i blucerchiati per un altro anno e rimarrà come punta e capitano. Con la maglia della Samp, Quagliarella ha segnato 105 reti in 268 presenze. Ecco le ultime daldella. I colpi del ...

Calciomercato: Sampdoria. Rincon rinnova per un'altra stagione Il 34enne venezuelano è in blucerchiato dal gennaio 2022. GENOVA - La Sampdoria ha reso noto di "aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomas Eduardo Rincon". Il 34enne venezuelano è in blucerchiato dal gennaio 2022.