Calcio | Milan | ufficiale l' ingaggio di Origi

(Di martedì 5 luglio 2022)o, 5 lug. - (Adnkronos) - Divockè ufficialmente un giocatore delfino al 30 giugno 2026. Lo rende noto il club rossonero con un comunicatopubblicato sul proprio sito web. "ACè lieto di annunciare di aver tesserato il calciatore Divock. L'attaccante belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026". ", nato ad Ostenda (Belgio) il 18 aprile 1995, cresce nei Settori Giovanili di Genk e Lille, debuttando in Prima Squadra con il club francese nel 2013. Dopo 89 partite e 16 gol con il Lille passa al Liverpool e nelle prime due stagioni con i Reds realizza 21 reti in 77 presenze, prima di trasferirsi in prestito al Wolfsburg con cui mette a segno 7 gol in 36 partite". "Nel 2018 torna al Liverpool con ...

E' ufficiale, Divock Origi è un giocatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero in una nota. L'attaccante belga ha firmato un contratto con fino al 30 giugno 2026. (ANSA) ...Ora è atteso il comunicato del club neo campione d'Italia per quanto riguarda i dettagli dell'accordo stipulato tra la società e il giocatore belga Origi aveva sostenuto le visite mediche la scorsa se ...