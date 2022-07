Briatore, Michelle Hunziker e Aurora promuovono la sua Crazy Pizza: «Una goduria» (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo essere stata al centro di polemiche per settimane, la "Pizza da ricchi" che Flavio Briatore propone nel suo Crazy Pizza conquista i vip. Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, mentre... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo essere stata al centro di polemiche per settimane, la "da ricchi" che Flaviopropone nel suoconquista i vip.Ramazzotti e, mentre...

Pubblicità

lupovittorio42 : Michelle Hunziker in estasi per la pizza di Briatore: non riesco neanche a parlare della goduria. No dico Michelle… - masinutoscana : sconvolgente che michelle hunziker approvi a pieni voti la pizza di Briatore, pazzesco, chi l'avrebbe mai detto - CookCorriere : Al centro delle polemiche per settimane, ora la pizza finisce sulle tavole dei vip. Michelle Hunziker e Aurora Rama… - alessio_morra : Non avevo dubbi che Michelle #Hunziker adorasse la #pizza di #Briatore, come scommettere sul #Bayern che vince la #Bundesliga. - infoitcultura : Briatore, la pizza da ricchi promossa da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: «Che goduria» -