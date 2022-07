Bonus 200€ reddito di cittadinanza, quando arriverà: le date (Di martedì 5 luglio 2022) Anche i percettori del reddito di cittadinanza riceveranno il Bonus da 200 euro una tantum: ecco tutte le date in cui sarà erogato Il mese di luglio porta con sé l’erogazione del Bonus da 200 euro una tantum prevista dal governo Draghi nel Dl Aiuti per aiutare gli italiani in questo particolare periodo contrassegnato da L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 5 luglio 2022) Anche i percettori deldiriceveranno ilda 200 euro una tantum: ecco tutte lein cui sarà erogato Il mese di luglio porta con sé l’erogazione delda 200 euro una tantum prevista dal governo Draghi nel Dl Aiuti per aiutare gli italiani in questo particolare periodo contrassegnato da L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Enzo_Altieri : RT @LaNotiziaTweet: Figuraccia social per il Pd. Sulla pagina dem un refuso trasforma il bonus una tantum da 200 euro di luglio in struttur… - wam_the : Reddito di cittadinanza luglio e bonus 200 euro: le date - robertozoppi68 : RT @LaNotiziaTweet: Figuraccia social per il Pd. Sulla pagina dem un refuso trasforma il bonus una tantum da 200 euro di luglio in struttur… - FNPCISLSARDEGN : RT @FnpCisl: #Pensioni #luglio 2022 Novità cedolino ?? ?Bonus 200€ ?Quattordicesima IL CALENDARIO DEI PAGAMENTI Si può ritirare la #pensio… - EloOnlus : A chi spetta il Bonus di 200 euro contenuto nel decreto aiuti #epilessia -