Atletica: annullati i Mondiali di mezza maratona 2022, si sarebbero dovuti tenere a Yangzhou, in Cina (Di martedì 5 luglio 2022) Da parte del Consiglio Mondiale dell'Atletica leggera è arrivata la decisione più drastica possibile: i Mondiali di mezza maratona, previsti per il prossimo 22 novembre a Yangzhou, in Cina, sono stati annullati. La ragione risiede ancora una volta nella pandemia di Covid-19. Questa la nota della World Athletics riportata dall'ANSA: "A seguito di ampie discussioni con il Comitato organizzatore locale e l'Associazione cinese di Atletica leggera, è stato concordato di comune accordo che i campionati non si disputeranno a Yangzhou quest'anno". L'ultima edizione, a Gdansk (Polonia) nel 2020, è stata vinta tra gli uomini dall'ugandese Jacob Kiplimo e tra le donne dalla keniana Peres Jepchirchir.

