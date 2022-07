A Sorrento vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno. C’è l’ordinanza del sindaco (Di martedì 5 luglio 2022) A partire da oggi su tutto il territorio della città di Sorrento è vietato circolare sia a torso nudo che in costume da bagno. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco, Massimo Coppola, per arginare, si legge nel documento, “un malcostume e comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza”. Da 25 a 500 euro la sanzione prevista per l’inosservanza del provvedimento. “Abbiamo rilevato – dichiara Coppola – che il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) A partire da oggi su tutto il territorio della città disia ache inda. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal, Massimo Coppola, per arginare, si legge nel documento, “un male comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza”. Da 25 a 500 euro la sanzione prevista per l’inosservanza del provvedimento. “Abbiamo rilevato – dichiara Coppola – che il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel ...

