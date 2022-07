Wimbledon 2022 | sentenza Kyrgios al quinto set | ora a sorpresa c’è Garin

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo otto anni, Nicktornerà a giocare i quarti di finale al torneo di. L’australiano ha posto fine al cammino dello statunitense Brandon Nakashima, uscito battuto con lo score di 4-6 6-4 7-6(2) 3-6 6-2 dopo poco più di tre ore di match. Confermata una volta per tutte la sua tradizione positiva in un deciding set all’All England Club (adesso è 6/6). Il numero quaranta del mondo era chiamato alla classica prova del nove quest’oggi dopo tutte le energie mentali e fisiche lasciate in campo nella sfida precedente contro Stefanos Tsitsipas. Nonostante qualche acciacco fisico, il tennista aussie è stato bravissimo ad alzare il livello in unparziale giocato con grandissima attenzione. Qui sono risultati decisivi i due break consecutivi firmati tra il terzo ed ilgame, che hanno ...

SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? Dopo Roland Garros 2020 e Australian Open 2022, @janniksin torna nei QF di uno Slam ?? Superato… - Eurosport_IT : 'Oggi è una giornata speciale, è tutto bellissimo' ??????? Le parole di Sinner dopo la vittoria contro Alcaraz ??… - SkySport : #Sinner ai quarti di finale di #Wimbledon! Affronterà il vincente tra #Djokovic e #VanRijthoven ??… - sportface2016 : #Wimbledon | Sentenza #Kyrgios al quinto set: ora a sorpresa c'è #Garin nei quarti. #Fritz passeggia sul qualificat… - livetennisit : Wimbledon: Il programma di Martedì 05 Luglio 2022. Sondaggio Sinner vs Djokovic -

Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWUNCOVERED IN LIVE STREAMINGDIRETTA: GARIN ELIMINA DE MINAUR IN RIMONTA È Cristian Garin a uscire vittorioso dalla maratona di: il cileno realizza l'upset e lascia, ancora una volta, il povero Alex De ... Wimbledon, risultati e curiosità di oggi in diretta live: Kyrgios ai quarti L'australiano è stato costretto al quinto set contro Nakashima, dopo aver accusato un problema alla spalla ad inizio match. Ai quarti anche Fritz e Garin ...Tennis | Featured, Wimbledon | Una maledizione, forse, Stefanos Tsitsipas deve avergliela mandata.Dopo quanto accaduto sabato tra i due, una volta vicini ma adesso evidentemente no, non ...