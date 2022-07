Wimbledon 2022 | Novak Djokovic | “Sinner ha dominato con Alcaraz | in lui rivedo il mio gioco | so cosa mi aspetta”

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo le rispettive vittorie contro Carlose Tim Van Rijthoven, Janniksono pronti per scontrarsi nei quarti di finale di. Il match tra i due si preannuncia davvero infuocato e sicuramente il divertimento non mancherà. “Jannik ha molto talento, è già certamente un top-player, l’ho visto giocare su diverse superfici ed è maturato molto – ha dichiarato Nole in vista della sfida contro(fonte: Ubitennis) -. Non sembra neppure soffrire la pressione nei grandi palcoscenici…che può capitare ai più giovani. Ha fiducia nelle proprie possibilità, pensa di poter vincere contro chiunque, ed è importante. E’ già un tennista esperto pur essendo così giovane, ha già affrontato più di un top-player”. Il serbo ...

