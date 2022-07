Vitamina D: quanto devi stare al sole per fare il pieno (Di lunedì 4 luglio 2022) Vitamina D, quanto devi stare al sole per fare il pieno: ecco i consigli degli esperti, specie per affrontare quest’estate. Come molti sanno, la Vitamina D è sicuramente una sostanza importante per il nostro corpo e per il nostro organismo, tanto che è coinvolta nella regolazione del metabolismo del calcio e non solo. quanto sole è necessario per la giusta Vitamina D? Ecco i consigli degli esperti (foto: Pixabay).Questa Vitamina, contenuta nel fegato, viene sintetizzata dal nostro corpo grazie ai raggi solari; in molti si chiedono dunque quanto sole si dovrebbe prendere per avere la giusta quantità di questa ... Leggi su formatonews (Di lunedì 4 luglio 2022)D,alperil: ecco i consigli degli esperti, specie per affrontare quest’estate. Come molti sanno, laD è sicuramente una sostanza importante per il nostro corpo e per il nostro organismo, tanto che è coinvolta nella regolazione del metabolismo del calcio e non solo.è necessario per la giustaD? Ecco i consigli degli esperti (foto: Pixabay).Questa, contenuta nel fegato, viene sintetizzata dal nostro corpo grazie ai raggi solari; in molti si chiedono dunquesi dovrebbe prendere per avere la giusta quantità di questa ...

Pubblicità

Ca_ilmitico : @boni_castellane Vitamina C, almeno 3 grammi al giorno. Uno a pasto. Poi dipende da quanto ne è carente. - gflorea : Vitamina D: quanto tempo devi stare al sole per fare il pieno - annamariamoscar : Vitamina D: quanto tempo devi stare al sole per fare il pieno - __ANT_Z_ : @Resistenza1967 @Resistenza1967 ma io spero che ti vengano tolti i figli e vedrai quanto circolerà questo tuo post… - fiftycb : @SunDFrancy @Marta_Brambilla Sta proprio lì il punto: il non esporsi nelle fasce pericolose e quindi usare la prote… -