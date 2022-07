USA: Polizia uccide un afroamericano disarmato (Di lunedì 4 luglio 2022) Ennesimo episodio di violenza da parte della Polizia statunitense: Jayland Walker, venticinquenne afroamericano, è stato raggiunto e ucciso da 60 colpi di arma da fuoco. La tragedia è accaduta lo scorso 27 giugno ad Akron, Ohio, ma soltanto oggi è apparso in rete il video della bodycam degli agenti che testimonia l’accaduto, rilasciato dal capo del dipartimento della Polizia locale e attualmente in analisi da parte del Bureau per le investigazioni criminali dell’Ohio. Il giovane, dopo un inseguimento in automobile, era sceso dalla macchina ma era chiaramente disarmato. Non sembra fermarsi la “police brutality” e il razzismo sistemico all’interno delle forze dell’ordine USA. Plausibile l’accendersi di nuove proteste ma i parenti avvertono: “non vogliamo disordini, siamo una famiglia devota”. Jayland Walker è il nome ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Ennesimo episodio di violenza da parte dellastatunitense: Jayland Walker, venticinquenne, è stato raggiunto e ucciso da 60 colpi di arma da fuoco. La tragedia è accaduta lo scorso 27 giugno ad Akron, Ohio, ma soltanto oggi è apparso in rete il video della bodycam degli agenti che testimonia l’accaduto, rilasciato dal capo del dipartimento dellalocale e attualmente in analisi da parte del Bureau per le investigazioni criminali dell’Ohio. Il giovane, dopo un inseguimento in automobile, era sceso dalla macchina ma era chiaramente. Non sembra fermarsi la “police brutality” e il razzismo sistemico all’interno delle forze dell’ordine USA. Plausibile l’accendersi di nuove proteste ma i parenti avvertono: “non vogliamo disordini, siamo una famiglia devota”. Jayland Walker è il nome ...

