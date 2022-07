“Unico a non avere paura di Draghi”. I grillini esaltano il Conte senza paura (Di lunedì 4 luglio 2022) Non solo respinge al mittente le minacce dei Dem pronti a rompere l'alleanza qualora i 5 Stelle staccassero la spina al governo Draghi, ma il deputato pentastellato, componente, tra l'altro, della segreteria del M5s, Francesco Silvestri, rilancia avvertendo il Pd che il Movimento non è «interessato a campi larghi basati su tutto e il contrario di tutto». Poi l'affondo a tutti i capi di partito: «Conte è l'Unico tra i leader a non temere Draghi. Tutti lo temono come Fantozzi temeva il megadirettore galattico». Onorevole Silvestri, ve l'aspettavate nei metodi e nei tempi questa scissione? «Nei metodi no. È un qualcosa di costruito e che nasce nella giornata in cui Sergio Mattarella viene proclamato presidente della Repubblica. Non ci aspettavamo, tra l'altro, che la scissione si consumasse con questi attacchi di Luigi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Non solo respinge al mittente le minacce dei Dem pronti a rompere l'alleanza qualora i 5 Stelle staccassero la spina al governo, ma il deputato pentastellato, componente, tra l'altro, della segreteria del M5s, Francesco Silvestri, rilancia avvertendo il Pd che il Movimento non è «interessato a campi larghi basati su tutto e il contrario di tutto». Poi l'affondo a tutti i capi di partito: «è l'tra i leader a non temere. Tutti lo temono come Fantozzi temeva il megadirettore galattico». Onorevole Silvestri, ve l'aspettavate nei metodi e nei tempi questa scissione? «Nei metodi no. È un qualcosa di costruito e che nasce nella giornata in cui Sergio Mattarella viene proclamato presidente della Repubblica. Non ci aspettavamo, tra l'altro, che la scissione si consumasse con questi attacchi di Luigi ...

