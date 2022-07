Ultime Notizie – M5S | Borghi | “Franceschini? Tutto il Pd la pensa così | 5 Stelle riflettano”

(Di lunedì 4 luglio 2022) “Più che inalberarsi per, i 5dovrebbero riflettere… Le cose dette da Dario sono cose vere e sono posizioni largamente diffuse nel Pd”. Enrico, deputato dem e membro della segreteria di Enrico Letta, rispondeall’Adnkronos dopo le tensioni, raccolte in chat M5S, per le parole di ieri di Dario. Posizioni, quelle del ministro della Cultura, chedefinisce “assolutamente condivise” nel Pd. Intanto l’incontro tra il premier Draghi e Giuseppe Conte è slittato, magari serve a far decantare un po’? “Ma chissà… La mia opinione è questa vicenda sia stata eccessivamente gonfiata a livello mediatico. Sto a quanto detto dal presidente Draghi e dal presidente Conte: il primo dice che non c’è governo senza i 5e il secondo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - corgiallorosso : #Isco, la #Roma vicina alla firma. Ecco le ultime - alesmonteduro : RT @acs_italia: Tre sacerdoti cattolici rapiti in #Nigeria nelle ultime ore: ACS invoca una celere reazione delle autorità. Leggi la news i… - CorriereCitta : Roma, imbarazzo Capitale: turisti disperati si mettono a pulire Ponte Sisto dall’immondizia -

Il Sole 24 ORE

Borse europee positive con le prese di profitto degli investitori dopo il calo dellesedute. Sui mercati, orfani di Wall Street chiusa per il giorno dell'indipendenza, continuano a tenere banco le riflessioni sull'andamento dell'economia globale. Sotto i riflettori il balzo ...E' in netta flessione, come ogni inizio settimana, il numero dei nuovi contagi da Covid registrati in Veneto nelle24 ore: 1.998 contro i 6.448 di ieri. Tre le vittime che porta il dato complessivo a 14.817 deceduti. Lo rileva il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia ... Ucraina ultime notizie. Putin: «Avanti con l’offensiva dopo la conquista del Lugansk» (Adnkronos) - Sono 1015 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 4 luglio, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – ...Mentre Palazzo Chigi annuncia la riunione (fissata per questo pomeriggio alle 18) per deliberare lo stato d'emergenza per la siccità che attanaglia molte aree del Paese, l'Osservatorio geofisico di ...