Udinese | rinnovo a sorpresa per Nestorovski

Pubblicità

Luxgraph : Udinese. ufficiale il rinnovo di Nestorovski - sportface2016 : #Udinese, ufficiale il rinnovo dell’attaccante #Nestorovski - NMercato24 : Udinese, rinnovo a sorpresa: Nestorovski ancora con i Pozzo. #Calciomercato #4LUGLIO - CalcioPillole : Mercato #Udinese: ufficiale il rinnovo di Ilija #Nestorovski - CalcioNews24 : L'#Udinese annuncia il rinnovo di contratto di #Nestorovski -

Proprio nel giorno del raduno pre - campionato, l'ha annunciato, non senza sorpresa, il, per un anno, del contratto dell'attaccante Ilija Nestorovski, 32 anni, che era scaduto lo scorso 30 giugno. Nei mesi scorsi erano state avviate ...Attraverso i propri canal ufficiali, l'ha reso noto ildi Ilija Nestorovski . L'attaccante della Macedonia del Nord ha prolungato il suo contratto con i friulani fino al 30 giugno 2023 , con opzione per una seconda stagione.Ilija Nestorovski, ex giocatore rosanero, era stato al centro delle voci di mercato. Ma ora arriva la notizia del rinnovo ...(ANSA) - UDINE, 04 LUG - Proprio nel giorno del raduno pre-campionato, l'Udinese ha annunciato, non senza sorpresa, il rinnovo, per un anno, del contratto dell'attaccante Ilija Nestorovski, 32 anni, c ...