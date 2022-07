Terra Amara anticipazioni dal 4 luglio all’8 luglio 2022 | trama prima puntata di oggi e di questa settimana

Pubblicità

panorama_it : Dopo il 'fenomeno' Can Yaman, Mediaset continua a cavalcare l'onda delle soap 'made in Turchia' che registrano buon… - Dansai75 : RT @CIAfra73: SerieTivu: #TerraAmara settimana dal 4 all'8 luglio 2022 di #BirZamanlarÇukurova · YILMAZ E ZULHEYA SONO COSTRETTI A SCAPPARE… - LauraFrigerio : Terra amara, la nuova serie tv turca di Canale 5 - redazionetvsoap : #terraamara #anticipazioni La vicenda sarà molto drammatica! - tuttotv_info : #TerraAmara, le TRAME della settimana | #Canale5 > -

Il motivo Presto detto: la soap è finita lo scorso 30 giugno dando ai telespettatori il classico ' Happy end ' e quest'oggi inizierà un nuovo appuntamento con un'altra soap turca:. ...Brutta sentenza per Ylmaz Akkaya (Uur Güne) nelle prossime puntate italiane di. Dopo essere stato arrestato per l'omicidio di Naci , che ha ucciso per difendere la sua amata Züleyha Altun (Hilal Altnbilek) da una violenza, il protagonista delle nuova telenovela ...A che ora inizia Terra Amara su Canale 5 Scopri tutti i dettagli sugli orari di messa in onda della nuova soap turca dell'estate Mediaset!Lunedì 4 luglio alle 15.45 al via su Canale 5 una nuova soap-opera turca. Scopriamo qualcosa in più sull’attrice che interpreta la bella Züleyha , in fuga con Yilmaz, verso la libertà ...