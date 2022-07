Sulla Marmolada ci sono 19 dispersi, 11 sono italiani (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - sono 19 in totale i dispersi dopo il crollo del seracco sul ghiacciaio della Marmolada censiti sinora, di cui 11 italiani e 8 stranieri. L'ipotesi è avanzata dai soccorritori, ma la cifra non è ancora definitiva perché il numero per segnalare persone di cui non si hanno notizie da ieri e che potrebbero essere state in zona è ancora attivo e non sono stati ancora localizzati dai droni punti di possibile presenza di corpi umani. Le operazioni di ricerca intanto sono state sospese per maltempo. Tre delle quattro vittime della tragedia della Marmolada attualmente identificate - 7 sono i corpi recuperati dal ghiacciaio - sono italiane, precisamente ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI -19 in totale idopo il crollo del seracco sul ghiacciaio dellacensiti sinora, di cui 11e 8 stranieri. L'ipotesi è avanzata dai soccorritori, ma la cifra non è ancora definitiva perché il numero per segnalare persone di cui non si hanno notizie da ieri e che potrebbero essere state in zona è ancora attivo e nonstati ancora localizzati dai droni punti di possibile presenza di corpi umani. Le operazioni di ricerca intantostate sospese per maltempo. Tre delle quattro vittime della tragedia dellaattualmente identificate - 7i corpi recuperati dal ghiacciaio -italiane, precisamente ...

