Stuprata da tre extracomunitari nel centro di Milano una donna di 41 anni E Sala resta in silenzio…

In tre la fermano, la trascinano dietro una siepe e la stuprano. È successo in piazza Napoli, a Milano, nella notte tra sabato e domenica. La vittima è una brasiliana di 41 anni. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato i carabinieri. I militari del nucleo Radiomobile, intervenuti immediatamente, hanno individuato e arrestato per violenza sessuale di gruppo un 42enne della Nuova Guinea, regolare e incensurato e un egiziano di 22 anni, irregolare e con piccoli precedenti, non per violenza sessuale. Un terzo complice, ancora ignoto, è fuggito prima dell'arrivo dei carabinieri. La vittima è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano, da cui è stata dimessa ieri.

