Stipendio luglio 2022, importo visibile su NoiPA, compresi i 200 euro di bonus (Di lunedì 4 luglio 2022) Da oggi docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto possono visualizzare su NoiPA, nell’area Consultazione pagamenti, l’importo del mese di luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 luglio 2022) Da oggi docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto possono visualizzare su, nell’area Consultazione pagamenti, l’del mese di. L'articolo .

Pubblicità

CessionedelQ : RT @CessionedelQ: RT @CessionedelQ: RT @INPS_it: I tassi in vigore per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 settembr… - CessionedelQ : RT @CessionedelQ: RT @INPS_it: I tassi in vigore per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022 per i prest… - CessionedelQ : RT @INPS_it: I tassi in vigore per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022 per i prestiti estinguibili c… - INPS_it : I tassi in vigore per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022 per i prestiti estinguibili con cessione d… - solbakkiano : @Nonzi83 Prima di scappare da Roma (esclusi Luglio e Agosto) deve 1) Arrivarmi un'offerta irrinunciabile (tipo stip… -