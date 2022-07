Sondaggi: un italiano su due boccia il governo Draghi. Crollo verticale della fiducia nel premier (Di lunedì 4 luglio 2022) L'ultima rilevazione di Dire-Tecnè certifica la caduta verticale del governo e del premier L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 luglio 2022) L'ultima rilevazione di Dire-Tecnè certifica la cadutadele delL'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Sondaggi: un italiano su due boccia il governo Draghi. Crollo verticale della fiducia nel premier - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Nonostante il record di indagati e condannati per 'Ndrangheta, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma, second… - 57Davide : RT @federicofubini: Giorgia #Meloni è la leader del primo partito italiano, almeno stando ai sondaggi. Sarei interessato a capire cosa pens… - diwinetaste : Sondaggio - Quanto spendi per un vino da bere con gli amici? - diStasioStefano : @Marilena_Favale forse sono ingenuo io: a me sembra che Der Spiegel voglia sottolineare il 'contrasto' fra quello c… -