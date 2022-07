Skam 5 | svelata data d’uscita e personaggio protagonista

(Di lunedì 4 luglio 2022) L’inedita quinta serie sarà disponibile dall’1 settembre5 ha unae un. Oggi, lunedì 4 luglio, Netflix su cui va in onda il teen drama ha svelatosu cui saranno incentrati i nuovi episodi. Dall’1 settembre vedremo così la serie e la sua inedita, visto che si doveva fermare a quattro, quinta stagione.di5, come ipotizzato nei mesi scorsi, Elia ovvero (Francesco Centorame). Al centro un importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi. Leggi anche: “Italia 5”: terminate le riprese, l’annuncio del ...

