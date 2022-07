Roma Vuole morire e si butta dal 6° piano: 18enne salvato dalla tettoia del vano caldaie, ma è gravissimo (Di lunedì 4 luglio 2022) Tragedia ieri sera a Roma, in via Enea, in zona Appio Latino. Attorno alle ore 22:00 un ragazzo di appena 18 anni, con problemi di natura psicologica, si è lanciato dalla finestra della sua abitazione, al 6° piano. La tettoia “miracolosa” Un volo terribile, che però è stato attutito dalla tettoia di vano caldaia. Il giovane è stato immediatamente soccorso: sul posto sono arrivati i sanitari dell’Ares 118 con un’ambulanza e due auto mediche e i carabinieri della stazione Tuscolana. Le condizioni del 18enne sono apparse comunque subito disperate. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni, dove è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Il ragazzo è in pericolo di vita. Al momento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022) Tragedia ieri sera a, in via Enea, in zona Appio Latino. Attorno alle ore 22:00 un ragazzo di appena 18 anni, con problemi di natura psicologica, si è lanciatofinestra della sua abitazione, al 6°. La“miracolosa” Un volo terribile, che però è stato attutitodicaldaia. Il giovane è stato immediatamente soccorso: sul posto sono arrivati i sanitari dell’Ares 118 con un’ambulanza e due auto mediche e i carabinieri della stazione Tuscolana. Le condizioni delsono apparse comunque subito disperate. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni, dove è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Il ragazzo è in pericolo di vita. Al momento ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma Vuole morire e si butta dal 6° piano: 18enne salvato dalla tettoia del vano caldaie, ma è gravissimo - IannielloBruno : RT @aleoricchio: Terrei tutta la vita #Zaniolo, ma: vuole andare via per guadagnare di più? Normale, non è né il primo né l'ultimo. La Roma… - guerrieri_marta : RT @AndreaGiuricin: 10 miliardi di euro pubblici negli ultimi 12 anni. Questa è #atac. Ma questo è anche il Comune di #Roma che non vuole f… - Datafriedkin : RT @GianlucaFidene: corsport sulla lazio 'sta nascendo la squadra con cui sarri vuole aprire un ciclo da sogno'. corsport sulla Roma 'mou s… - SaverioTolomeo : @Luca100celleASR Giocatore normalissimo. È buono per una Fiorentina, Sampdoria, ma se la Roma vuole puntare al 4º p… -