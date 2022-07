Piaceva al Napoli, va in Premier League: è fatta per l’acquisto di Sinisterra (Di lunedì 4 luglio 2022) Con la partenza già annunciata a gennaio di Lorenzo Insigne, il Napoli per diverso tempo è stato costretto a cercare un sostituto sul mercato. Nel corso dei mesi, sono diversi i nomi accostati agli azzurri per rimpiazzare l’ormai ex capitano e tra questi c’è anche quello di Luis Sinisterra. Sinisterra è un’ala sinistra classe ’99 di proprietà del Feyenoord che ha impressionato la dirigenza azzurra per la sua capacità di dribbling e la sua progressione in velocità. Gli azzurri hanno poi deciso di puntare su Kvaratskhelia e Sinisterra è finito fuori dai radar della dirigenza azzurra. Mercato Napoli Luis Sinisterra (Getty Images) Niente Napoli per Sinisterra, ma il futuro è lontano dall’Olanda Sinisterra, però, non ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Con la partenza già annunciata a gennaio di Lorenzo Insigne, ilper diverso tempo è stato costretto a cercare un sostituto sul mercato. Nel corso dei mesi, sono diversi i nomi accostati agli azzurri per rimpiazzare l’ormai ex capitano e tra questi c’è anche quello di Luisè un’ala sinistra classe ’99 di proprietà del Feyenoord che ha impressionato la dirigenza azzurra per la sua capacità di dribbling e la sua progressione in velocità. Gli azzurri hanno poi deciso di puntare su Kvaratskhelia eè finito fuori dai radar della dirigenza azzurra. MercatoLuis(Getty Images) Nienteper, ma il futuro è lontano dall’Olanda, però, non ...

