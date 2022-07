Per i calciofili i compiti delle vacanze si fanno sotto l'ombrellone (Di lunedì 4 luglio 2022) Chi ha detto «L’allenatore è il mestiere più bello del mondo, peccato ci siano le partite»? Il soprannome di quale giocatore, tradotto in italiano, significa «La streghetta»? Quale bomber detiene il record per il gol più potente nella storia della Serie A? Christian Vieri è nato in Australia, vero o falso? Se pensate di conoscere le risposte e di sapere tutto del calcio, questa è l’occasione giusta per dimostrarlo. calcio, quiz, Chiamarsi Bomber Attribuire ciascuna frase all'allenatore che l'ha pronunciata Rizzoli Press OfficePerché in attesa dell’inizio del nuovo campionato, l’estate è l’occasione migliore per fare un bel ripasso, proprio come si faceva ai tempi della scuola. LEGGI ANCHE: Calciomercato, come si decide il prezzo di un calciatoreEsiste una somma “giusta” per un trasferimento? È vero che i giocatori oggi costano troppo? I temi del calciomercato spiegati da chi se ne ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Chi ha detto «L’allenatore è il mestiere più bello del mondo, peccato ci siano le partite»? Il soprannome di quale giocatore, tradotto in italiano, significa «La streghetta»? Quale bomber detiene il record per il gol più potente nella storia della Serie A? Christian Vieri è nato in Australia, vero o falso? Se pensate di conoscere le risposte e di sapere tutto del calcio, questa è l’occasione giusta per dimostrarlo. calcio, quiz, Chiamarsi Bomber Attribuire ciascuna frase all'allenatore che l'ha pronunciata Rizzoli Press OfficePerché in attesa dell’inizio del nuovo campionato, l’estate è l’occasione migliore per fare un bel ripasso, proprio come si faceva ai tempi della scuola. LEGGI ANCHE: Calciomercato, come si decide il prezzo di un calciatoreEsiste una somma “giusta” per un trasferimento? È vero che i giocatori oggi costano troppo? I temi del calciomercato spiegati da chi se ne ...

