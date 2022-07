Oggi incontro Draghi-Conte Il M5s esce dal governo?

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ore infuocate, non solo dall’ondata di calore estivo, nei palazzi della politica. Dove il clima teso tra Marioe Giuseppemette seriamente a rischio la vita dell’esecutivo. Secondo diverse fonti il cerchio ristretto del capo politico del M5s avrebbe già deciso per l’uscita, in realtà le difficoltà non mancano, a partire dal rischio di un auto-isolamento dei 5 stelle soprattutto nei confronti del Pd, che non ha alcuna intenzione di accollarsi un altrotecnico. L’Il faccia a faccia, fissato per le 16.30 a Palazzo Chigi, arriva dopo le tensioni che hanno caratterizzato la maggioranza. L’sarà preceduto dal Consiglio nazionale del Movimento che si riunirà alle 13 per definire la linea in vista dell’appuntamento ‘chiarificatore’. “Sono ancora ottimista, il ...