No | l’aborto non è un diritto costituzionale

di Annamaria Bernardini de Pace (La Stampa 4 luglio 2022) Nel 1975, in Italia, la Corte costituzionale, pur riconoscendo l'importanza della tutela del concepito, ha ammesso la possibilità del ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, solo per motivi molto gravi. Fino a quel momento, in Italia, l'aborto era considerato reato (con l'ipotesi di 4 anni di carcere) e la soluzione pratica del problema era affidata a mammane e medici, che agivano nell'illegalità; fino ad allora, morivano sì tanti bambini prima di nascere, ma anche tante mamme prima di diventarle. Dopo questa sentenza, un ampio e allargato movimento parlamentare e popolare – al quale io stessa ho preso parte al fianco di Pannella – ha portato fino all'approvazione della legge n. 194/1978, pubblicata il 22 maggio; legge denominata "Norme per la tutela sociale della maternità e ...

