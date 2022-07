“Mezzo miliardo” | colpo di scena | Milan | l’ufficialità sorprende tutti

Pubblicità

TheRub14 : Mezzo miliardo di euro di clausola per Kessie ?? - Ariel48536344 : RT @Charles_Indie: @Paolo__Ferrara Se convince anche i Cinesi che sono un miliardo e mezzo siamo a posto. - Charles_Indie : @Paolo__Ferrara Se convince anche i Cinesi che sono un miliardo e mezzo siamo a posto. - betti_cristiano : Diritti Tv della Ligue 1 in Francia,mi sembra ci sia qualcosa di strano.Accordo unanime. I venti club della Ligue 1… - APiripikkio : RT @APiripikkio: #siccità e mangiamose sto miliardo e mezzo hanno inscenato speculato ora la mangiatoia piove tutti i giorni lì che dovrebb… -

l'Adige

Oggi Intesa Sanpaolo Mobile si conferma un punto di riferimento per gli oltre 12 milioni di clienti multicanale, con undi login all'anno e 136 milioni di operazioni transazionali, e ......di euro ci rimetterebbero Le imprese sostengono che la cifra congrua dovrebbe essere 1e ... È stato invece unfiasco il primo passo per la nuova diga foranea progettata per dare a Genova ... Provincia, l'anno prossimo quasi mezzo miliardo di euro in meno: arrivano i tagli Non si è presentato nessun concorrente alla gara per la costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova. Le aziende invitate sostengono che la base d’asta di 950 milioni di euro non è conven ...Cifre da capogiro per la conclusione di un affare il cui annuncio è stato a lungo atteso dai tifosi catalani. Franck Kessie ha firmato con il Barcellona e lo ha fatto a fronte di uno stipendio da capo ...