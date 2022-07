Mattarella a Biden: "Comune impegno nella difesa della pace" (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Nel giorno della festa americana del 4 luglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente americano Joe Biden, ha voluto sottolineare il Comune impegno di Italia e Stati Uniti nella difesa della pace, della libertà e della democrazia. "L'unità di intenti di fronte all'inaccettabile aggressione russa all'Ucraina va costantemente rafforzata", ha osservato la prima carica dello Stato rimarcando come "nelle drammatiche circostanze attuali, segnate dalla pandemia e dalla guerra nel cuore dell'Europa, il legame transatlantico ha riconfermato la sua ineludibile centralità, mostrando di essere la chiave per affrontare con efficacia le comuni sfide". ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Nel giornofesta americana del 4 luglio il presidenteRepubblica Sergio, in un messaggio al presidente americano Joe, ha voluto sottolineare ildi Italia e Stati Unitilibertà edemocrazia. "L'unità di intenti di fronte all'inaccettabile aggressione russa all'Ucraina va costantemente rafforzata", ha osservato la prima carica dello Stato rimarcando come "nelle drammatiche circostanze attuali, segnate dalla pandemia e dalla guerra nel cuore dell'Europa, il legame transatlantico ha riconfermato la sua ineludibile centralità, mostrando di essere la chiave per affrontare con efficacia le comuni sfide". ...

