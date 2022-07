Manoela Fortuna, la star di The Voice ha dei crampi addominali e partorisce: “Non sapeva di essere incinta, pensava fosse una colica” (Di lunedì 4 luglio 2022) Pensa di avere una colica e corre in ospedale. Invece scopre di essere incinta: sta per partorire. Manoela Fortuna, giovane cantante del talent show The Voice Brasil, ha vissuto una situazione assurda. Ma già capitata a diverse donne. Un dolore addominale che all’improvviso si trasforma in parto. Subito sembra una colica, ma diventa una doglia sotto gli occhi increduli della neomamma. Ecco la storia. Manoela, musicista brasiliana di 28 anni, celebre nella sua terra per aver partecipato all’edizione carioca del talent show “The Voice”, è in vacanza con amici a Ricadi. In quel paesino della costa calabrese che offre acque cristalline e spiagge da sogno si sta godendo la sua vacanza italiana. All’improvviso avverte dolori al ventre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Pensa di avere unae corre in ospedale. Invece scopre di: sta per partorire., giovane cantante del talent show TheBrasil, ha vissuto una situazione assurda. Ma già capitata a diverse donne. Un dolore addominale che all’improvviso si trasforma in parto. Subito sembra una, ma diventa una doglia sotto gli occhi increduli della neomamma. Ecco la storia., musicista brasiliana di 28 anni, celebre nella sua terra per aver partecipato all’edizione carioca del talent show “The”, è in vacanza con amici a Ricadi. In quel paesino della costa calabrese che offre acque cristalline e spiagge da sogno si sta godendo la sua vacanza italiana. All’improvviso avverte dolori al ventre ...

