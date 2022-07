Lo Speciale palinsesti Mediaset in onda prima del Tg5 (Di lunedì 4 luglio 2022) Domani sera, prima del Tg5 delle 20.00, andrà in onda su Canale 5 uno Speciale inedito della serata per la Presentazione dei palinsesti Mediaset tenutasi nei giorni scorsi. Sul palco, Pier Silvio ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 luglio 2022) Domani sera,del Tg5 delle 20.00, andrà insu Canale 5 unoinedito della serata per la Presentazione deitenutasi nei giorni scorsi. Sul palco, Pier Silvio ...

Pubblicità

ilvit02 : Update: #TecheTecheTè andrà in onda regolarmente Vi sarà un nuovo speciale del #Tg1 in seconda serata, dopo… - FabioBenedett18 : RT @GiusCandela: Domani sera, prima del TG5 delle 20.00, andrà in onda su Canale 5 uno speciale dedicato alla serata Palinsesti Mediaset co… - Parpiglia : RT @GiusCandela: Domani sera, prima del TG5 delle 20.00, andrà in onda su Canale 5 uno speciale dedicato alla serata Palinsesti Mediaset co… - Mattiabuonocore : Speciale Palinsesti Mediaset su Canale 5 domani, prima del TG5 delle 20 via @davidemaggio - fabiofabbretti : RT @davidemaggio: Speciale #PalinsestiMediaset su Canale 5 Domani, prima del TG5 delle 20 -