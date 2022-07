LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: DIRETTA: tre spadisti in semifinale! Bronzo per Ficco, ora le spadiste e il volley (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 14.32: PALLAVOLO – Doppio errore dei francesi, 7-5 14.31: PALLAVOLO – L’ace della Francia: 4-5 14.28: SCHERMA – ANCHE VALERIO CUOMO E GIACOMO PAOLINI IN semifinale! 12-8 e 15-8 i loro risultati rispettivamente contro gli egiziani Yassen ed Elsokkary! 14.25: PALLAMANO – Finito il primo tempo della finale 7°-8° posto, Italia-Turchia 22-11. 14.24: PALLAVOLO – Basic trova le mani del muro italiano, la palla però va fuori, la Francia vince il primo set per 22-25. 14.23: PALLAVOLO – Attacco vincente di Basic sopra le mani del muro, 22-24 e due set point Francia. 14.22: PALLAVOLO – Scappa la ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 14.32: PALLAVOLO – Doppio errore dei francesi, 7-5 14.31: PALLAVOLO – L’ace della Francia: 4-5 14.28: SCHERMA – ANCHE VALERIO CUOMO E GIACOMO PAOLINI IN12-8 e 15-8 i loro risultati rispettivamente contro gli egiziani Yassen ed Elsokkary! 14.25: PALLAMANO – Finito il primo tempo della finale 7°-8° posto, Italia-Turchia 22-11. 14.24: PALLAVOLO – Basic trova le mani del muro italiano, la palla però va fuori, la Francia vince il primo set per 22-25. 14.23: PALLAVOLO – Attacco vincente di Basic sopra le mani del muro, 22-24 e due set point Francia. 14.22: PALLAVOLO – Scappa la ...

