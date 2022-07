Legambiente e Fiab contro il tetto alle bici a Monte Isola | “Iniquo e in contrasto con la sua vocazione”

(Di lunedì 4 luglio 2022)(BS). Ilal numero massimo diche possono sbarcare anei mesi estivi non piace al circolo diBasso Sebino e alla, Federazione Italiana Ambiente ecletta. A stabilirlo è un’ordinanza del sindaco Fiorello Turla, che già lo scorso anno aveva fatto discutere per il divieto assoluto di portareclette e monopattini. “Contraddice quanto scritto sul sito visitmont.it, in cui si invitano i turisti a recarsi sull’proprio incletta, perché l’assenza di automobili privilegia, già naturalmente, un turismo sostenibile e sicuro – obiettano le due associazioni ambientaliste – Da una parte è comprensibile che un ...

Citiamo ad esempio un'altra associazione di appassionati come la. 'Solo 80 bici in entrata sulle oltre 300 bici giornaliere del periodo, significa spingere surrettiziamente turisti ...Monte Isola .Basso Sebino e(Federazione italiana ambiente e bicicletta) prendono le distanze dalla nuova ordinanza del sindaco di Monte Isola che pone un tetto al numero delle bici, ... Bici a numero chiuso: il «no» corre su 2 ruote Dopo diverse settimane di indiscrezioni è arrivata l’ordinanza: contingentamento delle biciclette a Monte Isola. Dal prossimo 16 luglio al 18 settembre infatti, per sbarcare sull’isola del Sebino con ...Mettere un limite alle due ruote che si possono trasportare sull'isola del Lago d'Iseo, sostengono, è una scelta sbagliata in contrasto con l'immagine sostenibile, moderna ed europea.