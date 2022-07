Le vittime e i dispersi della tragedia della Marmolada. Davide ed Erica insieme, l’ultimo selfie di Filippo: “Sono qui”. Smentita la morte di un bambino di 9 anni (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Procuratore di Trento: si cercano 13 persone, elicotteri in volo con attrezzature speciali per captare i segnali dei cellulari Leggi su lastampa (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Procuratore di Trento: si cercano 13 persone, elicotteri in volo con attrezzature speciali per captare i segnali dei cellulari

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - TgrRaiTrentino : #Marmolada il momento del crollo alla sommità del ghiacciaio. Bilancio provvisorio 6 vittime, ma ci sono una quindi… - Agenzia_Ansa : I vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte con i droni la zona del crollo sulla Marmolada. Intanto a Canaze… - walterlana6 : RT @Achinucco: ?? Draghi in Alto Adige ad ingolfare i soccorsi e le ricerche per la tragedia del ghiacciaio staccatosi dalla Marmolada. E… - AgenziaOpinione : APT VAL DI FASSA (TN) * TRAGEDIA MARMOLADA: DETOMAS, « SOSPESE LE MANIFESTAZIONI FINO AL 6 LUGLIO, IN SEGNO DI RISP… -