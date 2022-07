Lazio, calciomercato e guida al fantacalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) La Serie A 2022/2023 è alle porte, e insieme alle news aggiornate del calciomercato della Lazio, noi della redazione di 11contro11 proveremo a fornirvi consigli utili per il fantacalcio. Ripartire con lo stesso trend positivo con il quale si è concluso il campionato. Ecco l’obiettivo stagionale della Lazio che proverà in tutti i modi a centrare la qualificazione in Champions League. Dopo un girone d’andata complicato e con risultati altalenanti, la squadra di Maurizio Sarri ha iniziato a carburare nella seconda parte di stagione. Nelle ultime partite disputate, infatti, la mano dell’ex tecnico del Napoli si è vista eccome. I suoi hanno cominciato a mettere in mostra un calcio propositivo e divertente che lascia ben sperare per la stagione che sta per iniziare. A guidare ancora una volta i capitolini ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 4 luglio 2022) La Serie A 2022/2023 è alle porte, e insieme alle news aggiornate deldella, noi della redazione di 11contro11 proveremo a fornirvi consigli utili per il. Ripartire con lo stesso trend positivo con il quale si è concluso il campionato. Ecco l’obiettivo stagionale dellache proverà in tutti i modi a centrare la qualificazione in Champions League. Dopo un girone d’andata complicato e con risultati altalenanti, la squadra di Maurizio Sarri ha iniziato a carburare nella seconda parte di stagione. Nelle ultime partite disputate, infatti, la mano dell’ex tecnico del Napoli si è vista eccome. I suoi hanno cominciato a mettere in mostra un calcio propositivo e divertente che lascia ben sperare per la stagione che sta per iniziare. Are ancora una volta i capitolini ...

